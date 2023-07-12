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Берлин предложил Киеву способ ускорить вступление в НАТО

12:36
  • среда
  • 12 июля 2023

Украина не получила долгожданное приглашение в альянс

Украина станет членом НАТО, когда будут выполнены соответствующие условия, а ускорить процесс Киев может, побыстрее добившись соответствия критериям Североатлантического альянса. Такое заявление сделал в среду, 12 июля, министр обороны ФРГ Борис Писториус.
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Политик отметил, что к этим условиям относятся системная совместимость, вопросы управления, вопрос демократического контроля над вооруженными силами. Писториус подчеркнул, что "все это нормальные стандарты для стран — членов НАТО".

Кроме того, членство страны в НАТО возможно только в случае урегулирования приграничных споров и установления мира, цитирует главу Минобороны Германии РИА Новости.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение касательно вступления Украины в Североатлантический альянс уже принято, хотя конкретные сроки он назвать затруднился. По мнению политика, Украина станет полноправным членом НАТО через несколько лет.

При этом венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто указал, что практические результаты для Украины, ожидавшей на саммите НАТО в Вильнюсе приглашения в альянс, оказались скромными. Страна не получила ни приглашения, ни графика вступления в альянс, только комиссия Украина — НАТО была повышена в статусе до уровня Совета.

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