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Зеленский: Украина получит еще ЗРК Patriot

13:02
  • среда
  • 12 июля 2023

ВС России уничтожают их в ходе спецоперации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с Германией по поставке Киеву дополнительных установок ЗРК Patriot и ракет к ним.

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Он не уточнил количество вооружений и сроки их поставок, однако заявил, что на встрече с канцлером ФРГ Ольфом Шольцом также обсуждались гарантии безопасности для Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском Минобороны сообщали, что российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", запущенные в ночь на 16 мая по целям на территории Украины, ликвидировали многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot.

Киев отказался это признать. Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, имеющиеся в распоряжении украинской армии, находятся в рабочем состоянии.

Соединенные Штаты тоже не стали подтверждать уничтожение Patriot на Украине, но заверили, что при необходимости готовы помочь с ремонтом.

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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot
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