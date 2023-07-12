Собянин: Почти 40% плана благоустройства московских дворов на этот год уже выполнено

В программу вошли больше 1,6 тыс. придомовых территорий

Почти 40% плана благоустройства московских дворов на 2023 год уже выполнено. Об этом сообщил Сергей Собянин. В программу вошли больше 1,6 тыс. придомовых территорий.

"Все проекты индивидуальны и разработаны с учетом пожеланий горожан. Чаще всего просили установить дополнительное освещение, новые скамейки, детские и спортивные площадки. Используем квартальный принцип - когда территория целого квартала оформляется в едином стиле", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Собянин привел в качестве примера ул. Челюскинская в Лосиноостровском районе.

"В этом году мы благоустроили шесть территорий, в ближайшие годы приведем в порядок остальные 13", - добавил он.



Также продолжается реализация проектов в районе Раменки. Помимо этого, идет благоустройство квартала в районе Хамовники.

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