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В Кремле назвали гарантии безопасности G7 для Украины опасными

13:45
  • среда
  • 12 июля 2023

Они посягают на безопасность России

Предоставление Украине гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно.

Об этом в среду, 12 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Страны G7, предоставляя Киеву гарантии безопасности, игнорируют международный принцип неделимости безопасности и посягают на безопасность России.

"Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным", - подчеркнул представитель Кремля (цитата по ТАСС). 

Подобное решение "Большой семерки" даже краткосрочной перспективе чревато очень негативными последствиями, добавил Песков.

Ранее страны G7 анонсировали объявление гарантий безопасности для Украины по завершении саммита НАТО в Вильнюсе. Они включают в себя предоставление Украине военной техники, развитие оборонной промышленности, обучение солдат ВСУ и обмен разведданными.

В свою очередь глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обеспокоен гарантиями безопасности, которые собирается предложить G7. В Киеве хотят узнать цену этих обещаний.

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