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Умер писатель Милан Кундера

13:19
  • среда
  • 12 июля 2023

Ему было 94 года

Французский писатель чешского происхождения Милан Кундера скончался на 95-м году жизни.

Об этом в среду, 12 июля, сообщило "Чешское телевидение". Писатель ушел из жизни во Франции после продолжительной болезни.

В последние десятилетия Кундера писал исключительно на французском языке и даже запрещал перевод своих произведений на чешский язык, передает РИА Новости. Запрет перестал действовать недавно Писателю вернули чешское гражданство в 2019 году.

Милан Кундера – автор романов "Невыносимая легкость бытия", "Книга смеха и забвения", "Бессмертие", сборника рассказов "Нелепая любовь". Произведения писателя переведены на десятки языков.

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