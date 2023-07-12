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Четыре человека пропали без вести на Кубани после потопа

14:05
  • среда
  • 12 июля 2023

Организованы поиски

Четыре человека пропали без вести в Туапсинском районе Краснодарского края.

Организованы поиски, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС региона. Для ликвидации последствий удара стихии привлечено около 300 человек и более 50 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС из-за ливней. Уровень воды поднялся до первого этажа жилых домов. Перекрыты участки трассы М-4 "Дон" и трассы А-147, ведущей в Сочи.

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