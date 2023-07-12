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Песков опроверг слухи о том, что "Вагнер" дошел до ядерной базы в Воронеже-45

13:25
  • среда
  • 12 июля 2023

23-24 июня в России была предпринята попытка мятежа

Сообщения о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" во время попытки мятежа якобы достигли складов ядерного оружия в Воронеже-45, не соответствуют действительности. Об этом в среду, 12 июля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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По словам спикера Кремля, у администрации главы государства нет такой информации, а данное сообщение "похоже на очередной вброс", сообщает "Интерфакс".

23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа в России. Часть бойцов ЧВК захватила Ростов-на-Дону, другая группа выдвинулась в сторону Москвы. Вечером 24 июля колонны "Вагнера" развернулись, Пригожин заявил об отказе от собственных намерений. В Кремле рассказали, что Пригожину дадут "уйти в Белоруссию".

Позже Песков подтвердил, что Владимир Путин встречался с главой частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным в Кремле 29 июня. Президент "дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня", а также "выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего трудового применения".

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