Бочкарев: В составе московского городского вокзала "Варшавская" создается комфортная инфраструктура

Там появится парковка, стоянка такси и зарядка для электробусов

В составе московского городского вокзала "Варшавская" появятся перехватывающая парковка, стоянка такси и зарядка для пяти электробусов. Об этом в среду, 12 июля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра подчеркнул, что в рамках реализации московского городского вокзала "Варшавская" создается комфортная инфраструктура для пассажиров метро и жителей района. На территории общей площадью более 12 га ведется строительство отстойно-разворотной площадки для городского транспорта, перехватывающей парковки на 160 автомобилей и стоянки такси, а также формирование прилегающей дорожной сети.

Московский городской вокзал "Варшавская" создается на базе одноименной станции Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена и объединяет ее с платформой "Варшавская" Павелецкого направления Московской железной дороги, а также с маршрутами наземного городского пассажирского транспорта.

Гендиректор "Мипстрой 1" Константин Маслаков отметил, что на объекте продолжаются реконструкция существующей и строительство новой улично-дорожной сети, а общая площадь работ составит более 13,5 тыс. кв. м. Завершены земляные работы, ведутся подготовительные работы по устройству бетонного основания и верхнего дорожного покрытия. Завершается устройство дождевой канализации. Параллельно продолжается обустройство пешеходных дорожек и укладку бортового камня.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что современный трехуровневый городской вокзал появится в Зеленограде к осени. Он будет включать пассажирский терминал, три островные платформы и широкий подземный переход. В будущем в его состав войдет остановка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Благодаря реконструкции время пересадки с поезда на автобусы сократится в два раза — с шести до трех минут.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"