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"Он стыдлив, как лань": Кончаловский о конфликте с Домогаровым

13:44
  • среда
  • 12 июля 2023

Режиссер рассказал правду о причинах ссоры с актером

Александр Домогаров 12 июля отмечает 60-летие. В интервью для документального фильма, который канал "ТВ Центр" покажет сегодня в 16:55, юбиляр рассказал о своем творческом пути и сложном характере. Он зачастую приводил к серьезным конфликтам с режиссерами и коллегами по цеху.

Одним из тех, с кем распался творческий союз, был режиссер Андрей Кончаловский. Домогаров играл в нескольких поставленных им спектаклях, но потом между ними пробежала черная кошка.

"Выпустил спектакль "Укрощение строптивой", на чём мы, в принципе, и расстались", - говорит актер.

"Я с ним не разговаривал с тех пор, как я его видел на сцене. Он исчез, он стыдлив, как лань", - заявил  Кончаловский в интервью "ТВ Центру".

Началась их история с того, что Кончаловский пригласил красавца Домогарова на роль олигарха Михаила Клеменко в свой фильм "Глянец", мелодраму начала 2000-х о мире героев столичной светской хроники. Эту роль актёр сделал "на щелчок", как любит говорить Кончаловский. После этого он ввёл Домогарова в мир Чехова. Так родилась знаменитая чеховская трилогия, прожившая на театральной сцене больше 15 лет, с Домогаровым в главных ролях. Трилогия живёт и сейчас, но уже без него.

И всё же попытку примирения со своим блудным творческим сыном Андрей Кончаловский сделал.

"Это Андрей Сергеевич мне подарил. "Не забывай всего хорошего, случившегося в твоей бурной жизни! А сколько ещё ждёт... Андрей. А. и Ю." – показывает актер фотографию с подписью режиссера.

Но Домогаров не делает ответный шаг навстречу. Держит актёрскую паузу. А что же дальше? Неужели их пути разойдутся навсегда?

"Это же всё от него зависит. Это же не от меня зависит. А я дорожу только добровольно пришедшими", -  говорит Кончаловский.

Как говорится, беда не приходит одна. Разрыв с Кончаловским, а теперь ещё и единственный спектакль "Ричард Третий", в котором задействован Домогаров в Театре Моссовета, ставят всё реже и реже, несмотря на кассовые сборы и восхищение поклонников.

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