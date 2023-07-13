Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Проверяйте информацию и не торопитесь

Овны

Вас сегодня будут волновать чужие секреты, мистические совпадения, тайные мотивы поведения знакомых. Не удивляйтесь, если все ваши выводы окажутся игрой воображения!

Тельцы

Вам не стоит ходить на собеседования, вести прямые эфиры или светиться в интернете. Могут активизироваться критики, а вы этого не любите, так что поберегите свою самооценку.

Близнецы

Луна в вашем знаке сегодня грустит, и вам может передаться ее настроение. Не торопитесь обижаться и делать выводы, завтра от этих мыслей не останется и следа.

Раки

Вы сегодня будете трудиться весь день, но глобальных успехов это не принесет. Зато мелкие дела вы сможете порешать легко, особенно если не станете отвлекаться на интернет.

Львы

Ваша разбросанность и желание бежать сразу за двумя зайцами могут сыграть плохую шутку. Успех возможен только в одном деле, остальные пусть подождут до завтра.

Девы

Многим из вас в этот день придется объясняться с начальством, чиновниками или сотрудниками ГИБДД. Чтобы избежать проблем, сохраняйте спокойствие и не бойтесь защищаться.

Весы

Нерабочее настроение может помешать вам провести день продуктивно. Составьте список дел, продвигайтесь от одного пункта к другому, не забывая себя похвалить.

Скорпионы

Редкий случай, когда каждому из вас потребуется помощник или консультант. Не стесняйтесь обращаться за помощью, ведь вы не обязаны знать и уметь все.

Стрельцы

Не удивляйтесь, если вам не захочется сегодня общаться даже с членами семьи. Бывают дни, когда помолчать полезно. Объясните это родным – они не обидятся.

Козероги

Обычно аккуратные в делах представители знака сегодня не очень внимательны. В документы и платежи может закрасться ошибка - проверяйте информацию и не торопитесь.

Водолеи

Финансист из вас сегодня так себе, так что деньги лучше не трогать! Если есть возможность, посвятите этот день сугубо личным делам, которые давно откладывали.

Рыбы

Формальные согласования, бумажная волокита и другие мелкие дела ждут вас. Обязательно устройте себе вечером хороший релакс, отключите телефон и расслабьтесь.

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