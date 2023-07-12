Столтенберг назвал преимущества Совета Украина — НАТО

Организацию повысили в статусе

Отдельные государства — члены Североатлантического альянса не смогут блокировать заседания Совета Украина — НАТО, как это было с одноименной комиссией. Такое заявление сделал в среду, 12 июля, сделал генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

Политик уточнил, что председателем Совета будет являться он лично, в его же полномочиях будет находиться созыв встреч.

Каждая страна НАТО, а также Украина, сможет созывать заседания Совета для экстренных консультаций, цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее при Североатлантическом альянсе действовала комиссия Украина — НАТО, отвечавшая за развитие отношений Брюсселя и Киева, а также за координацию соответствующей работы. Она была сформирована в 1997 году в соответствии с Хартией об особом партнерстве НАТО и Украины и предполагала заседания на регулярной основе на уровне послов и военных представителей, а также периодические встречи на уровне министров иностранных дел, министров обороны и начальников штабов, и иногда — встречи в верхах.

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