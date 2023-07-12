Зеленский: ВСУ применят кассетные боеприпасы на "оккупированных территориях"

Такие боеприпасы пообещали Киеву США

Украинская армия будет использовать кассетные боеприпасы, полученные от Соединенных Штатов, для нанесения ударов только по военным объектам. Такое заявление сделал в среду, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский.

По словам политика, эти боеприпасы будут применяться "исключительно на временно оккупированных территориях Украины". Такими территориями Киев считает Крымский полуостров и Донбасс.

Зеленский заверил, что "это контролируемо и нигде больше не используется", сообщает РИА Новости.

Ранее американские власти подтвердили, что поставят Украине кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах мира. При этом Вашингтон заверил, что получил от Киева гарантии неприменения этих снарядов против мирного населения. В США пояснили свое решение нехваткой обычных боеприпасов и заявили, что речь идет о временной мере, пока наращиваются объемы производства артиллерийских снарядов.

Российский министр обороны Сергей Шойгу в ответ указал, что Россия пока воздерживается от применения кассетных боеприпасов в ходе специальной военной операции, но если США поставят такие снаряды Киеву, российские Вооруженные силы будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

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