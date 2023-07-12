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Минпромторг опроверг планы полного изъятия импорта из магазинов России

14:40
  • среда
  • 12 июля 2023

Необходимости в этом нет

В России нет необходимости весь импорт убирать с полок, такого не происходит ни в одной стране. Соответствующее заявление сделал в среду, 12 июля, статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.
Мишустин исключил возврат к импортным технологиям в промышленности

Он подчеркнул, что всегда должен быть выбор для потребителя и конкуренция. Однако "без протекционизма в этом вопросе сегодня мы не обойдемся для защиты нашего суверенитета — экономического и технологического".

Евтухов подтвердил, что депутаты Госдумы и Минпромторг предложили обязать ретейлеров создавать в магазинах "российские полки". Предполагается нормативно закрепить, что квота отечественных товаров не сможет быть более 50%. Прежде всего это бытовая химия, косметика, парфюмерия, средства гигиены, а также, возможно, бытовая техника, цитирует замминистра ТАСС.

Россия продолжает выстраивать свой экономический суверенитет, замещая в критически значимых отраслях импортные технологии и товары отечественными.

Глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что в России запускается новый механизм поддержки компаний, занятых в области импортозамещения лекарств. Производители препаратов смогут получить субсидии для компенсации затрат на научно-исследовательские разработки.

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