Мурашко доложил Путину о модернизации медучреждений

Поликлиники оснащают современным оборудованием

В России в рамках программы модернизации построены и отремонтированы тысячи медицинских организаций. Об этом доложил сегодня Владимиру Путину министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей встречи в Кремле.

Поликлиники оснащают современным цифровым оборудованием с возможностью передачи данных и дистанционных консультаций. Это особенно актуально для сельской местности. Фельдшерско-акушерским пунктам в отдалённых деревнях, где нет аптек, выдают лицензии на продажу лекарств. Аналогичная работа идёт и в новых регионах.

Мурашко: Мы новые препараты ввели в этом году. Увеличить [нужно] схему лечения – что реально помогает.

Путин: И подготовка кадров, конечно.

Мурашко: Подготовка кадров – отдельно, на это идет запрос. Каждый федеральный научный, медицинский исследовательский центр уже туда выезжает, они проводят там и совместные осмотры, и обучение проводят как очное, так и дистанционное. Всегда лучше в медицине, чтобы еще и показать, это такое "инфицирование" знаний.

Путин: Не нужно забывать и про подготовку и переподготовку кадров по всей стране. Знаю, что вы занимаетесь этим лично, настойчиво. Здесь, конечно, сбои недопустимы, потому что от этого зависит качество использования новейшего оборудования, а значит, в конечном итоге, и качество оказания медицинской помощи.

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