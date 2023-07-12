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Минобороны: российские штурмовики ведут разведку в районе Антоновского моста

14:52
  • среда
  • 12 июля 2023

Противник безуспешно пытается пересечь Днепр

На херсонском направлении российские штурмовые группы ведут разведывательно-поисковые действия на островах в районе Антоновского моста.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Штурмовые группы российских войск продолжали ведение разведывательно-поисковых действий на островах в районе Антоновского моста", - говорится в сводке военного ведомства.

На прошлой неделе Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 30 военных и две гаубицы при попытке пересечь Днепр.

Ранее врио главы Херсонской области Владимира Сальдо заявил, что российские войска зачистили левый берег Днепра у Антоновского моста. Они провели внезапную для противника атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. 2 июля Минобороны России отчиталось об уничтожении украинских подразделений, которые пытались высадиться на острове Антоновский.

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