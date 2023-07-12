Такие же действия предпринимал еще ряд стран

Великобритания и ряд союзников оказывали Украине поддержку еще до начала спецоперации России. Такое заявление сделал в среду, 12 июля, глава британского Министерства обороны Бен Уоллес.

По словам политика, его страна, а также Канада, Швеция и США "были заинтересованы в Украине и наращивали ее возможности" еще до февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию по защите республик Донбасса, сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что начало специальной военной операции не стало неожиданностью для Североатлантического альянса. По словам политика, этот конфликт "начался в 2014-м и повлек крупнейшее адаптирование альянса, введение повышенной готовности наших сил, усиление на восточном фланге, увеличение числа учений, а также впервые за многие годы страны увеличили расходы на оборону".

В Кремле отмечали, что Россия приложила большие усилия, чтобы вынудить Киев, Берлин и Париж встать на путь реализации Минских соглашений, однако стало понятно, что другие стороны соглашений "пытаются заменить и подменить чем угодно, пытаются обрушить последовательность обязательств", хотя "тогда последовательность была критически важна". В итоге и Киев, и Берлин, и Париж "в открытую заявили о том, что это был камуфляж подготовки Киева к силовому решению проблем".

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