Запад поставляет Украине оружие, но аппетиты Киева растут

Украинским властям не помешало бы проявить благодарность за помощь, которую оказывает Киеву Запад. Такое заявление сделал в среду, 12 июля, британский министр обороны Бен Уоллес.

Политик подчеркнул, адресуясь к киевскому режиму, что "нравится вам это или нет, но люди хотят увидеть немного благодарности". Уоллес подчеркнул, что "иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов оружия".

Комментируя растущие аппетиты Киева, глава Минобороны Великобритании напомнил, что "знаете ли, мы не Amazon", сообщает ТАСС.

Непомерные запросы Киева и отсутствие благодарности к западным союзникам ранее отмечали власти Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц напоминал Киеву, что военное оборудование и оружие нельзя купить, как автомобиль в салоне, а те, кто думают иначе, сильно ошибаются. Политик отмечал, что многое из сказанного на Украине относительно поставок оружия, "просто не соответствует действительности, а некоторые недооценивают сложность вопроса".

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