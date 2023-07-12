NYT: в США обсуждают поставки Киеву ракет высокой дальности ATACMS

Дальнобойность ракет составляет свыше 300 километров

Американские чиновники тайно обсуждают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS, передает издание The New York Times со ссылкой на анонимный источник из Белого дома.

"Два американских и один европейский чиновник описали тайные обсуждения внутри администрации Байдена о том, поставлять ли Украине хотя бы несколько управляемых ракет класса ATACMS", - пишет издание.

Уточняется, что тактические ракеты ATACMS способны беспрепятственно поражать цели, расположенные на российской территории. Как отметили авторы публикации, украинские власти "давно жаждут получить" такие ракеты.

По данным военных аналитиков, дальность поражения ракет ATACMS составляет свыше 300 километров. При этом в издании подчеркнули, что дальнобойность поставляемых Францией и Великобританией киевскому режиму ракет Storm Shadow составляет всего лишь около 240 километров.

Также обозреватели газеты, ссылаясь на официальное заявление Пентагона, добавили, что на сегодняшний день арсенал ATACMS на вооружении армии США относительно невелик. Этот факт не позволяет в обозримом будущем передать Украине дальнобойные ракеты такого типа, заключили журналисты.

Ранее Минобороны России сообщило, что на линии соприкосновения российским военным удалось перехватить практически целую британскую ракету Storm Shadow.

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