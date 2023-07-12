США объяснили отсутствие точной формулы вступления Украины в НАТО

На саммите в Вильнюсе Киев не получил долгожданного приглашения

Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе не предоставил Украине точную формулу вступления в НАТО, поскольку российско-украинский конфликт динамичен. Такое заявление сделали в среду, 12 июля, в американском Белом доме.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что хорошо понимает стремления Киева, однако "ситуация динамична, НАТО нужно иметь возможность сохранять гибкость", сообщает CNN.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заверил, что понимает западных партнеров и тот факт, что его страна не может стать членом НАТО, пока не завершатся боевые действия. Политик заверил, что "ы адекватные люди, мы понимаем, партнеры помогают нам оружием, и это момент выживания, это нам очень нужно", сообщает РИА Новости.

Украинские власти настаивали на принятии своей страны в НАТО как можно скорее, заявляя, что Украина сделает альянс сильнее. Однако на саммите блока в Вильнюсе вместо приглашения они получили ряд условий: прийти в соответствие критериям НАТО и заручиться согласием каждого из членов альянса.

Кроме того, вместо комиссии Украина — НАТО учрежден одноименный Совет. Каждая страна Североатлантического альянса, а также Украина, сможет созывать заседания Совета для экстренных консультаций, а его председателем является лично генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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