Финляндия уточнила правила пересечения границы для россиян

Страны Европы ужесточили въезд для россиян после начала СВО

Решением правительства Финляндии от 30 сентября 2022 года был ограничен въезд российских граждан с целью туризма, в том числе туристический транзит через Финляндию в другие страны еврозоны. Об этом в среду, 12 июля, напомнили в финском Министерстве иностранных дел.

При этом в ведомстве уточнили, что транзит через Финляндию в страны, не входящие в Евросоюз, разрешен в случае "незамедлительного перемещения в аэропорт к вылету рейса".

Кроме того, не ограничивается выезд российских граждан из Евросоюза через финско-российскую границу, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова рассказала, что посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря вызвали в МИД России, где ему был заявлен протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой. В Москве обратили внимание на ужесточение режима въезда для россиян, о чем ранее заявили в Хельсинки. Также Москва недовольна разрушением "формировавшегося десятилетиями" российско-финляндского взаимовыгодного сотрудничества.

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