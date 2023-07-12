ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Финляндия уточнила правила пересечения границы для россиян

15:52
  • среда
  • 12 июля 2023

Страны Европы ужесточили въезд для россиян после начала СВО

Решением правительства Финляндии от 30 сентября 2022 года был ограничен въезд российских граждан с целью туризма, в том числе туристический транзит через Финляндию в другие страны еврозоны. Об этом в среду, 12 июля, напомнили в финском Министерстве иностранных дел.

При этом в ведомстве уточнили, что транзит через Финляндию в страны, не входящие в Евросоюз, разрешен в случае "незамедлительного перемещения в аэропорт к вылету рейса".

Кроме того, не ограничивается выезд российских граждан из Евросоюза через финско-российскую границу, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова рассказала, что посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря вызвали в МИД России, где ему был заявлен протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой. В Москве обратили внимание на ужесточение режима въезда для россиян, о чем ранее заявили в Хельсинки. Также Москва недовольна разрушением "формировавшегося десятилетиями" российско-финляндского взаимовыгодного сотрудничества.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Граница России и Финляндии
Граница России и Финляндии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.