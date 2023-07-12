Экс-полковник Литовкин: ВС России смогут сбить ATACMS при их появлении у Украины

США не будут поставлять Киеву ракеты с дальностью поражения свыше 300 километров

ВС России смогут найти противодействие любому типу дальнобойных ракет, в том числе и ATACMS. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"ATACMS - хорошая ракета, но на любую ракету есть противодействие. Главное, вовремя их обнаружить, но мы вполне способны с ними бороться", - заявил Литовкин в ходе беседы с журналистами издания "Лента.ру".

При этом военный аналитик подчеркнул, что в ближайшее время США отправят на Украину первую партию летательных ракет ATACMS, которые смогут поражать цели на расстоянии до 300 километров. По его словам, обычно ракеты такого типа используются в качестве основного снаряда для реактивной системы залпового огня HIMARS.

Он также добавил, что вероятность поставок киевскому режиму ракет большей дальности поражения крайне мала, поскольку американские власти придерживаются конвенции о запрете передачи и распространения ракет, дальнобойность которых составляет свыше 300 километров.

Ранее авторы издания The New York Times сообщили, что американские чиновники тайно обсуждают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

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