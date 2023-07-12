Грустный клоун: Зеленский получил от саммита НАТО лишь обещания

Но никакой конкретики

Одинокий и никому не нужный человек в заношенной футболке: фото покинутого всеми Зеленского на фоне занимающихся своими делами прилично одетых людей стало главным символом провального для Украины саммита НАТО. И даже родная жена предпочла выгуливать наряды и беспечно хороводиться с другими дамами вместо того, чтобы поддержать супруга. Не спасает даже актерский опыт - кроме грустного клоуна никаких эмоций выжать не удается. Объятия генсека НАТО больше похожи на утешительные. Никакого конкретного и определенного по срокам приглашения в НАТО не будет, но украинцы продолжают умирать за призрачную мечту. Альянс подсобит оружием и некими обещаниями безопасности от стран G7 оказывать Украине долгосрочную военную помощь. В приоритете якобы будут системы ПВО и боевая авиация.

"НАТО будет продолжать поддерживать вас столько, сколько потребуется. Союзники согласовали пакет помощи из трех частей, приближающий Украину к альянсу. Страны утвердили многолетнюю программу помощи, создание Совета Украина - НАТО и отмену необходимости выполнения плана действий по членству. Все это поможет вам перейти с советских вооружений к стандартам НАТО и сделает украинскую армию полностью совместимой с альянсом", - сказал Йенс Столтенберг.

Отмену плана действий по членству в альянсе нивелировали практически невыполнимым для Украины домашним заданием: велели провести реформы и побороть коррупцию. Зеленский попытался было капризничать и набросился с критикой на военный блок. Но ему тут же указали на то, что хвост вилять собакой не должен. И если сегодня утром он еще продолжал плакаться, то к обеду уже пытался сделать хорошую мину при полностью проваленной игре: "Результаты саммита для нас хорошие. То, что для Украины отменили план действий по членству. Гарантии безопасности не должны заменить членство в альянсе. Если бы было приглашение в НАТО, то итоги были бы идеальными".

Зеленского, как декорацию, поводили по двусторонним встречам с лидерами стран НАТО. Канцлер Германии, премьеры Британии, Канады, Австралии, Нидерландов, президент Франции. От этого калейдоскопа лиц практической пользы - ноль. Зато - бенефис средней руки артиста, прорвавшегося на мировую сцену в амплуа жертвы.

Утешительный приз - единственный общий стол саммита, куда пригласили Зеленского. Тот самый обещанный ему вместо членства в альянсе Совет Украина - НАТО. Здесь уже усмиренного гостя из Киева наконец-то подпустили к главному кормильцу. Но с каким бы подобострастием он ни заглядывал в рот Джо Байдену, ни дальнобойных ракет ATACMS, ни истребителей для Украины президент США с собой не захватил. А некоторые из так называемых союзников и вовсе говорят: хватит спонсировать войну.

"Венгерская позиция остается неизменной. Оружия для Украины нет - надо задуматься о мире. Необходимо прекращение огня, и вместо войны необходимо как можно скорее начать мирные переговоры", - заявил Виктор Орбан.

Венгерский премьер также напомнил: альянс - вроде как военно-оборонительный союз, предназначенный для защиты своих членов, а не развязывания боевых действий в других странах. Однако именно в таком виде Вашингтону он совсем не интересен.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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