На Кубани ищут пропавших без вести в результате подтоплений

В Туапсинском районе за ночь выпало большое количество осадков

В Туапсинском районе весь день звучали сирены. Находиться опасно не только на улице, но и на первых этажах зданий. Минувшей ночью всего за три часа выпало 144 миллиметра осадков - полторы месячные нормы. Плыла не только бытовая техника - мощные потоки с легкостью поднимали автомобили. А в жилых домах срывало бетонные плиты с балконов и смывало целые этажи и частные дома.

Оперативные службы начали работы в районе стихийного бедствия незамедлительно. Но вода прибывала столь быстро, что люди подчас просто не успевали попросить о помощи. Так, рано утром пропали без вести две девушки и подросток. К моменту приезда спасателей их дом смыло. Еще один пропавший мужчина находился в машине, которую унесло бурным потоком.

Больше всего пострадали поселки Тюменский, Ольгинка, Небуг, Лермонтово. В Небуге практически весь автопарк поселка превратился в груду металлолома. Из-за схода селей оказалась перекрыта трасса А-147 Джубга-Сочи. К полудню движение частично восстановили.

Не лучше обстановка и на море. У берега - месиво из грязной воды, мусора и бревен. Купаться здесь можно будет еще нескоро.

По последним данным, подтоплены более десяти населенных пунктов и около тысячи домовладений. И это число растет.

"Некоторых людей мы уже расселили из поврежденных домов. Оперативно еще утром развезли в ПВР. Продолжаем обход территории, мониторинг повреждений", - сообщил Сергей Бойко, глава Туапсинского района.

На ликвидации последствий стихии работают сотни человек и десятки единиц техники. В Туапсе после подтопления насосной станции восстановили водоснабжение. Подключением абонентов занимаются и сотрудники электросетей и службы газа.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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