G7 согласовала долгосрочные гарантии безопасности Украине: что в них входит

Активы России в юрисдикциях стран "семерки" останутся замороженными

Страны Большой семерки (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, сообщает агентство ANSA.

G7 обещает увеличить поставку Киеву вооружений, а также ускорить обмен разведданными и расширить подготовку военных. Уточняется, что гарантии подразумевают поставки современной военной техники для наземных, воздушных и морских сил.

Кроме того, "семерка" окажет "срочную военную помощь" Украине в случае "нового конфликта с Россией в будущем".

При этом активы России в юрисдикциях стран G7 останутся замороженными до тех пор, пока Россия "не возместит ущерб Украине".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предоставление Украине гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно. Подобное решение "Большой семерки" даже в краткосрочной перспективе чревато очень негативными последствиями, подчеркнул кремлевский спикер.

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