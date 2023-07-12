ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

G7 согласовала долгосрочные гарантии безопасности Украине: что в них входит

16:25
  • среда
  • 12 июля 2023

Активы России в юрисдикциях стран "семерки" останутся замороженными

Страны Большой семерки (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, сообщает агентство ANSA.

"Мы не на Amazon": Лондон обвинил Киев в неблагодарности
США объяснили отсутствие точной формулы вступления Украины в НАТО

G7 обещает увеличить поставку Киеву вооружений, а также ускорить обмен разведданными и расширить подготовку военных. Уточняется, что гарантии подразумевают поставки современной военной техники для наземных, воздушных и морских сил.

Кроме того, "семерка" окажет "срочную военную помощь" Украине в случае "нового конфликта с Россией в будущем".

При этом активы России в юрисдикциях стран G7 останутся замороженными до тех пор, пока Россия "не возместит ущерб Украине".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предоставление Украине гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно. Подобное решение "Большой семерки" даже в краткосрочной перспективе чревато очень негативными последствиями, подчеркнул кремлевский спикер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Украинцы
Украинцы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.