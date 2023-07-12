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ФРГ отказалась строить в Польше центр по ремонту танков Leopard

16:33
  • среда
  • 12 июля 2023

Варшава завышает цены на обслуживание техники

Власти ФРГ откажутся от участия в проекте по созданию на территории Польши ремонтного центра танков Leopard, передает издание Handelsblatt со ссылкой на анонимный источник из немецкого военного ведомства.  

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"Правительство Германии выходит из соглашения с Польшей о ремонте украинских танков Leopard на польской территории", - говорится в публикации.

По данным издания, причина такого решения заключается в завышенных ожиданиях польской стороны относительно платы за обслуживание военной техники. Уточняется, что официальное заявление об отказе Германии в сделке будет опубликовано в ближайшее время.  

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что поставленные западными спонсорами Киеву танки Leopard уничтожаются в боях на Украине. 

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