Нарышкин рассказал о беседе с главой ЦРУ по поводу Украины

Предлогом телефонного разговора были события 24 июня

Большая часть телефонного разговора с главой ЦРУ Уильямом Бернсом была сосредоточена вокруг ситуации на Украине. Об этом в ходе беседы с журналистами информагентства ТАСС заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной, - заявил Нарышкин.

При этом руководитель разведывательного ведомства подчеркнул, что инициатором телефонного разговора был американский коллега, который под предлогом событий 24 июня в России пытался выяснить некоторые вопросы касательно кризиса на Украине.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США и Великобритания согласны на превращение Украины в "черную дыру". По его словам, западные политики видят в украинцах пушечное мясо, которое не жалко использовать в противостоянии с Россией.

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