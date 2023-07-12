Врио главы Херсонской области: ВСУ при контрнаступлении попались в ловушку собственной лжи

Украинцы называют "перемогой" тактические маневры ВС России

Основная причина провала контрнаступления ВСУ заключается в самообмане украинских властей. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"В так называемом контрнаступлении украинцы попались в ловушку собственной лжи", - приводит РИА Новости слова Сальдо.

При этом политик подчеркнул, что российские военные не только нанесли сокрушительное поражение ВСУ на отдельных участках фронта, но и затормозили ход украинского контрнаступления в целом. По его словам, политическое руководство Украины целенаправленно выдает тактические маневры российской армии за "великую перемогу" украинских военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут активно использовать полученные от американских спонсоров кассетные боеприпасы для нанесения ударов по военным объектам ВС России.

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