Собянин рассказал об открытии пяти реконструированных поликлиник в разных районах Москвы

Важно, чтобы качественная медицинская помощь была рядом с домом

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что столичные власти в приоритетном порядке формируют в каждом районе социальную инфраструктуру.

"Важно, чтобы качественная медицинская помощь была рядом с домом. В эти дни после реконструкции заработал филиал №1 поликлиники №69 в Новогиреево. По новому московскому стандарту здание практически перестроили", - отмечено в сообщении.

Глава города добавил, что удалось в результате реконструкции увеличить число кабинетов - врачей общей практики и процедурных.

По словам мэра, установили новейшее медицинское оборудование, создали безбарьерную среду, разработали удобную навигацию, а территорию благоустроили.

Как уточнил Собянин, также с начала недели снова приняли пациентов четыре обновленные поликлиники в районах Очаково-Матвеевское, Орехово-Борисово, Южное Бутово, Северное Тушино.

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