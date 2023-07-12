Убийца Ржицкого признался, что был завербован Украиной

Покушение готовилось с декабря прошлого года

Подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара и экс-командира российской подлодки Станислава Ржицкого признал свою вину, передает "ТВ Центр".

На допросе он рассказал, что действовал по заданию спецслужб Украины. Сам Сергей Денисенко 1959-го года рождения лишь недавно переехал в нашу страну, до этого жил в Киеве и возглавлял федерацию карате.

С его слов, покушение готовилось с декабря прошлого года. После выполнения задачи исполнитель должен был вылететь из Сочи в Турцию, а затем переправиться в Швейцарию, но был задержан по горячим следам. У него изъяли пистолет с глушителем.

42-летний Станислав Ржицкий был застрелен в понедельник во время утренней пробежки.

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