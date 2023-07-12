Швейцария ведет переговоры с НАТО об открытии офиса в Женеве

Работа представительства будет сосредоточена вокруг укрепления отношений с ООН

На данный момент власти Швейцарии ведут активные переговоры с НАТО об открытии в Женеве официального представительства организации для укрепления отношений с ООН. Об этом в ходе беседы с журналистами информагентства РИА Новости заявил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

Напомним, что руководство военно-политического блока изъявило желание открыть офис организации в Женеве после первого дня встречи стран-участниц НАТО в Вильнюсе.

"Швейцария приняла к сведению сообщение НАТО о возможности создания в Женеве отделения связи с международными организациями. По этому поводу ведутся дискуссии", - заявил Эльчингер.

При этом дипломат подчеркнул, что работа официального представительства НАТО в Женеве будет сосредоточена исключительно вокруг выстраивания отношений альянса с другими международными организациями, в том числе и с ООН.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что политические результаты первого дня саммита НАТО в Вильнюсе оказались скромными для Украины.

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