ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Швейцария ведет переговоры с НАТО об открытии офиса в Женеве

17:59
  • среда
  • 12 июля 2023

Работа представительства будет сосредоточена вокруг укрепления отношений с ООН

На данный момент власти Швейцарии ведут активные переговоры с НАТО об открытии в Женеве официального представительства организации для укрепления отношений с ООН. Об этом в ходе беседы с журналистами информагентства РИА Новости заявил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

США объяснили отсутствие точной формулы вступления Украины в НАТО
Столтенберг назвал преимущества Совета Украина — НАТО

Напомним, что руководство военно-политического блока изъявило желание открыть офис организации в Женеве после первого дня встречи стран-участниц НАТО в Вильнюсе.  

"Швейцария приняла к сведению сообщение НАТО о возможности создания в Женеве отделения связи с международными организациями. По этому поводу ведутся дискуссии", - заявил Эльчингер.

При этом дипломат подчеркнул, что работа официального представительства НАТО в Женеве будет сосредоточена исключительно вокруг выстраивания отношений альянса с другими международными организациями, в том числе и с ООН.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что политические результаты первого дня саммита НАТО в Вильнюсе оказались скромными для Украины.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.