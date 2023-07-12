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В Минобороны сообщили о завершении приема вооружения от ЧВК "Вагнер"

18:04
  • среда
  • 12 июля 2023

Это, среди прочего, танки Т-90, реактивные системы залпового огня "Град"

Министерство обороны России сообщило в среду о завершающемся приеме вооружения и военной техники от подразделений частной военной компании "Вагнер".

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"Переданы более 2 тыс. единиц техники и вооружения. В том числе - сотни единиц тяжелого вооружения: танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны, десятки единиц техники в боевых условиях ни разу не применялись.

Кроме того, ведомством приняты более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия.

Вся техника доставляются в тыловые районы, там ведется техническое обслуживание и подготовка для использования по предназначению.

23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа в России. Часть бойцов ЧВК захватила Ростов-на-Дону, другая группа выдвинулась в сторону Москвы. Вечером 24 июня колонны "Вагнера" развернулись, Пригожин заявил об отказе от собственных намерений. В Кремле рассказали, что Пригожину дадут "уйти в Белоруссию".

29 июня Владимир Путин встретился с Пригожиным. Встреча длилась около трех часов, на ней, по словам Дмитрия Пескова, "президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего трудового применения". 

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Прием вооружения от ЧВК "Вагнер"
Прием вооружения от ЧВК "Вагнер"
Прием вооружения от ЧВК "Вагнер"
Прием вооружения от ЧВК "Вагнер"
Прием вооружения от ЧВК "Вагнер"
Прием вооружения от ЧВК "Вагнер"
Прием вооружения от ЧВК "Вагнер"
Прием вооружения от ЧВК "Вагнер"
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