В Минобороны сообщили о завершении приема вооружения от ЧВК "Вагнер"

Это, среди прочего, танки Т-90, реактивные системы залпового огня "Град"

Министерство обороны России сообщило в среду о завершающемся приеме вооружения и военной техники от подразделений частной военной компании "Вагнер".

"Переданы более 2 тыс. единиц техники и вооружения. В том числе - сотни единиц тяжелого вооружения: танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны, десятки единиц техники в боевых условиях ни разу не применялись.

Кроме того, ведомством приняты более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия.

Вся техника доставляются в тыловые районы, там ведется техническое обслуживание и подготовка для использования по предназначению.

23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа в России. Часть бойцов ЧВК захватила Ростов-на-Дону, другая группа выдвинулась в сторону Москвы. Вечером 24 июня колонны "Вагнера" развернулись, Пригожин заявил об отказе от собственных намерений. В Кремле рассказали, что Пригожину дадут "уйти в Белоруссию".

29 июня Владимир Путин встретился с Пригожиным. Встреча длилась около трех часов, на ней, по словам Дмитрия Пескова, "президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего трудового применения".

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