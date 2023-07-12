19FortyFive: ВС России используют смертоносный арсенал дронов для уничтожения ВСУ

Отечественные БПЛА созданы на базе новой технологии

ВС России используют "смертоносные беспилотники" для подавления украинского контрнаступления, передает издание 19FortyFive.

Авторы публикации подчеркнули, что российские военные активно используют беспилотники-камикадзе для предотвращения контрнаступления ВСУ на отдельных участках фронта в ДНР и ЛНР. По данным военных аналитиков, ВС России используют для ликвидации военной инфраструктуры Украины, пожалуй, самые современные БПЛА в мире.

Уточняется, что в основе российских беспилотников заложена новейшая технология, которая позволяет операторам напрямую видеть происходящее на поле боя от первого лица.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой заявил, что продолжение западных поставок тяжелого вооружения на Украину приведет к дальнейшей эскалации конфликта.

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