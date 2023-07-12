ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

19FortyFive: ВС России используют смертоносный арсенал дронов для уничтожения ВСУ

18:19
  • среда
  • 12 июля 2023

Отечественные БПЛА созданы на базе новой технологии

ВС России используют "смертоносные беспилотники" для подавления украинского контрнаступления, передает издание 19FortyFive.

Российский Су-34 ударил по пункту дислокации рембазы ВСУ
Шойгу: ни на одном из направлений ВСУ своих целей не достигли

Авторы публикации подчеркнули, что российские военные активно используют беспилотники-камикадзе для предотвращения контрнаступления ВСУ на отдельных участках фронта в ДНР и ЛНР. По данным военных аналитиков, ВС России используют для ликвидации военной инфраструктуры Украины, пожалуй, самые современные БПЛА в мире.

Уточняется, что в основе российских беспилотников заложена новейшая технология, которая позволяет операторам напрямую видеть происходящее на поле боя от первого лица.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой заявил, что продолжение западных поставок тяжелого вооружения на Украину приведет к дальнейшей эскалации конфликта. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
БПЛА ВС России
БПЛА ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.