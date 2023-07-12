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Силуанов заявил о подготовке к "мобилизации ресурсов" в ближайшие три года

18:45
  • среда
  • 12 июля 2023

Минфин не видит проблем в исполнении бюджетных обязательств на 2023 год

В ближайшие три года отечественная промышленность должна быть готова к "мобилизации ресурсов". Об этом в интервью Forbes заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

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"По следующей трехлетке мы сейчас как раз вместе с нашими коллегами в правительстве отрабатываем задачи по мобилизации ресурсов", - заявил Силуанов.

При этом глава ведомства подчеркнул, что по части исполнения Минфином бюджета на 2023 год никаких серьезных проблем нет. По его словам, дополнительных решений по расширению статей расходов в текущем году не потребуется.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов в ходе очередного брифинга заявил, что по итогам потребительского роста цен в период с марта по апрель 2023 года инфляция начала постепенно замедляться.

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