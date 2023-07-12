Сергей Левкин: До конца года около 220 человек начнут переезд в новостройку по реновации в Лефортово

Новый дом располагается в квартале с развитой инфраструктурой

До конца 2023 года около 220 участников программы реновации столичного жилфонда начнут переезжать в новостройку на 102 квартиры, которую ввели в эксплуатацию в районе Лефортово. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"В районе Лефортово Юго-Восточного административного округа столицы введена в эксплуатацию третья новостройка по программе реновации. Ожидается, что в нее переедут порядка 220 жителей", - говорится в сообщении.

Руководитель департамента Сергей Левкин подчеркнул, что заселение жильцов в новый дом, расположенный на Шепелюгинской улице, ожидается уже в этом году. По его словам, в новостройке 47 однокомнатных, 32 двухкомнатные, 21 трехкомнатная и две пятикомнатные квартиры.

Сергей Левкин также добавил, что новый дом располагается в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой - рядом находятся школа, крупный торговый центр, остановка общественного транспорта. Ближайшая станция метро - "Авиамоторная" Калининской линии, дойти до нее можно за 15-20 минут, заключил глава департамента.

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