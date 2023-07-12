В рамках Московского урбанфорума пройдет марафон бесплатных тренировок

Каждый день марафона посвятят самым популярным на данный момент фитнес-направлениям

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта, с 4 августа по 8 сентября в спорткомплексе "Лужники" в рамках Московского урбанистического форума будет проходить марафон тренировок.

"Все желающие смогут присоединиться к бесплатным занятиям под руководством известных спортсменов. Например, тренировку по стретчингу проведет гимнастка Самира Мустафаева. <...> Каждый день марафона посвятят самым популярным на данный момент фитнес-направлениям: стретчингу и барре, сайклингу и джампингу, зумбе и танцевальному фитнесу", - сказано в сообщении.

Занятия подойдут как новичкам, так и опытным спортсменам. Также гостей марафона ждет развлекательная программа, DJ-сеты и выступления известных исполнителей.

Кроме того, на Московском урбанистическом форуме можно будет больше узнать о том, как развивается спортивная жизнь столицы.

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