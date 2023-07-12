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Банк России разработал правила платформы цифрового рубля

19:32
  • среда
  • 12 июля 2023

Переводы можно будет осуществлять круглосуточно

Специалисты Банка России разработали правила использования цифрового рубля, передает РБК со ссылкой на нормативно-правовой документ.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, специалисты регулятора определили не только виды цифровых кошельков, но и перечень операций с цифровыми рублями. Также в тексте описан механизм урегулирования потенциальных споров и порядок контроля за соблюдением правил участниками платформы.  

По данным Центробанка, платформа цифрового рубля будет работать круглосуточно. При этом операции с денежными средствами будут проводиться в онлайн-режиме.  

Ранее сообщалось, что Банк России планирует начать тестирование цифровых рублей на реальных операциях в августе.

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