Собянин: первая новостройка по реновации в Новогирееве будет готова в конце июля

В новостройке на Свободном проспекте будут оборудованы 200 квартир

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что первый дом по программе реновации в Новогирееве будет готов в конце июля.

В новостройке на Свободном проспекте будут оборудованы 200 квартир с чистовой отделкой и подземный паркинг. Туда переедут жители двух соседних пятиэтажек.

Как отметил мэр, в новом доме сделают застекленные лоджии и балконы, вентилируемые фасады. Территория вокруг будет благоустроена.

В рамках программы реновации в Новогирееве строятся еще 3 дома - на Утренней и Мартеновской улицах. К 2033 году в районе расселят 72 жилых дома, в новых квартирах отметят новоселье 16 тысяч человек.

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