Черноморский флот пополнился новым малым ракетным кораблем "Циклон"

Торжественную церемонию подъема Андреевского флага провели на Керченском судостроительном заводе

По флотской традиции Андреевский стяг командиру нового корвета передал главком ВМФ. На службу малый ракетный корабль "Циклон" заступает с военными почестями: на причале - караул и оркестр.

После начала спецоперации Турция закрыла пролив Босфор для прохода военных кораблей. Это не позволяет как раньше пополнять черноморскую группировку за счет боевых единиц с других флотов. Строительство вот таких корветов на крымских верфях - быстрый и эффективный способ увеличить ударный потенциал. "Циклон" уже в ближайшее время сможет приступить к выполнению боевых задач.

На вооружении - 8 крылатых ракет. Благодаря такому оснащению корветы могут наносить удары на стратегическую глубину, поражая объекты противника далеко от берега. Ракетоносец может действовать одиночку или в составе ударных групп.

На "Циклоне" есть и свое ПВО – корабельные комплексы "Панцирь" с повышенным боекомплектом.

"Данный комплекс полностью адаптирован к условиям качки и адаптирован к работе по низколетящим высокоскоростным малоразмерным объектам", - сообщил Петр Крутиков, строитель комплекса "Панцирь-М" на МРК "Циклон".

Это первый военный корабль, построенный на керченском заводе "Залив" за последние 25 лет. Сугубо гражданское производство перевели на военные рельсы. При строительстве корвета использовали только отечественные компоненты.

Этот малый ракетный корабль проекта "Каракурт" разрабатывался для действий в ближней морской зоне. А благодаря небольшой осадке они могут перемещаться даже по рекам и в кратчайшие сроки передислоцироваться из Азова на Каспий или на Балтику. На Черноморском флоте это первый корабль проекта, но не последний.

"За ним пойдет следующий - "Аскольд", за ним "Амур". Зеленодольцы обещали, что в срок сделают "Тучу" и Тайфун, и вот уже набирается целая группировка грозного оружия. Такая же серия строится для Балтийского флота", - заявил Николай Евменов, главком ВМФ России.

По словам главкома, в этом году Военно-морские силы также пополнят два подводных атомных ракетоносца, три дизельные подлодки и фрегат океанской зоны "Адмирал Головко". Все они - носители самого современного вооружения, которое повышает боеспособность флота и расширяет его возможности.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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