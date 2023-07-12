Попытка ВСУ выбить российских десантников из Клещеевки закончилась провалом

В прямом бою несколько радикалов были ликвидированы

Окраина Угледара. Маневренная группа ВСУ, готовилась подойти к опорному пункту морских пехотинцев и внезапно атаковать. Но попала в засаду. За ночь морпехи успели занять новые позиции в лесу. И когда ничего не подозревающие боевики показались на дороге, по ним открыли шквальный огонь. Только первые минуты боя - а у националистов уже как минимум пятеро раненых. Командир группы пытается организовать эвакуацию. Просит помочь. Но в ответ от подчиненных - отказ и нецензурная брань.

Потеряв половину отряда, националисты убежали. Как, впрочем, и с флангов Артемовска. Попытка выбить российских десантников из Клещеевки закончилась провалом. В прямом бою несколько радикалов ликвидированы. Пятеро захвачены в плен. А на запорожском фронте штурмовая группа отбила у националистов еще и американские броневики "Брэдли".

Донецкий и запорожский участки генштаб ВСУ, желая любыми способами прорвать линию обороны российских войск, превратил в кладбище для своего личного состава и бронетехники.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "На донецком направлении мужественными и грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии за сутки успешно отражены 30 атак противника. В ходе боевых действий уничтожено до 335 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также буксируемая гаубица "FH-70" производства Великобритании".

На краснолиманском направлении мотострелки под прикрытием батарей наскоком захватили высоту в районе Сватово. Еще один крупный успех - в Торском. Десантники зашли в поселок. Взяли под контроль его окраины. И продолжают выдавливать боевиков. Украинское командование вынуждено признать: его войска отступают едва ли не по всему краснолиманскому участку.

Мощная система радиоэлектронной борьбы, развернутая российской группировкой, свела до минимума активность авиации ВСУ. Из-за помех, которые ставят комплексы "Красуха", самолеты националистов, не могут ни разведку вести, ни тем более прицелиться. Кстати, сегодня, в результате совместной работы подразделений радиоэлектронной борьбы и зенитчиков удалось сбить вертолет ВСУ, 15 беспилотников и перехватить четыре крылатые ракеты Storm Shadow.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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