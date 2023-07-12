Глава "Аэрофлота" доложил Мишустину об итогах работы авиакомпании

В прошлом году группа "Аэрофлот" перевезла более 40 миллионов пассажиров

Об итогах и основных направлениях работы компании "Аэрофлот", в том числе о развитии региональной сети маршрутов, главе кабмина Михаилу Мишустину сегодня доложил руководитель крупнейшего российского авиахолдинга Сергей Александровский, сообщает "ТВ Центр".

В прошлом году группа "Аэрофлот" перевезла более 40 миллионов пассажиров. Холдинг развивает хабы в Красноярске и Сочи, появились рейсы из Санкт-Петербурга во Владивосток и Хабаровск. А в этом году только в рамках соглашения с одним из крупнейших туроператоров страны "Аэрофлот" планируем перевезти порядка 3 миллионов пассажиров.

Также на встрече обсудили программу цифровой трансформации и импортозамещение при создании отечественных лайнеров. Премьер напомнил, что госзаказ на российские самолеты сформирован до 2030 года.

"При поддержке президента приняли решение об увеличении объема производства Ту-214 в количестве 20 самолётов в год. И на это направили 42 млрд из Фонда национального благосостояния. Плюс кредитная поддержка "Ростеха" и ОАК. Очень важно, чтобы "Аэрофлот", который является крупнейшим заказчиком, доводил до конца все свои технические требования и нюансы, связанные с качеством производства самолетов. И еще чтобы учитывалась обратная связь от пассажиров. Она и есть самая главная обратная связь. Комфорт, сервис, который "Аэрофлот" традиционно предоставляет, должны учитываться при производстве отечественных самолетов", - указал премьер.

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