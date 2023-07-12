В Ладожское озеро вернулись четыре кольчатые нерпы

Это краснокнижные животные, которые находятся на грани вымирания

Выпускать на волю диких животных, которые родную стихию видели только в щенячьем возрасте, - дело непредсказуемое. Какие включатся инстинкты (страх, желание поскорее покинуть клетку), никто не скажет. Поэтому нерп несут так, чтобы они не сразу увидели воду.

Три самца и самочка подросли, окрепли. Каждая из этих нерп весит не менее 15 килограммов. А вот такими они были три месяца назад, когда их подобрали на берегу Ладоги, - истощенными, больными, почти умирающими. Таких щенков ладожской нерпы и балтийского тюленя находят на побережьях Ладожского озера и Финского залива каждую весну. Их выхаживают специалисты Центра реабилитации ластоногих, а потом отпускают обратно на волю.

Это радостный и одновременно грустный момент прощания. Последние четыре питомца этого года возвращаются в родную стихию. Зоологи называют это - выпускной. Время самостоятельных решений. У всех животных, как и у людей, разные характеры. Две нерпы сразу уплывают прочь, даже не оглянувшись на своих спасителей. Третья немного задерживается и ныряет вдоль берега, будто прощаясь. А четвертого нерпенка вообще пришлось уговаривать - упрямый попался:

Нерпят специально выпускают на волю подростками и в самый подходящий момент: вода в озере относительно теплая, рыбы много. Должны освоиться.

Выпуск сразу четырех особей ладожской кольчатой нерпы - большое событие для экологии региона. Нерпа - краснокнижное животное, находится под угрозой исчезновения. Только благодаря усилиям зоологов поголовье удается сохранять.

Рыбаки и браконьеры, активное судоходство, слив топлива в Ладогу. И главное - теплые зимы последних лет, когда лед недостаточно крепок, чтобы заботиться о потомстве. Численность животных за сто лет сократилась почти на порядок: с 20 тысяч до 3 тысяч. Сколько точно нерп в Ладоге обитает сейчас - таких исследований пока нет. Как раз этим займутся специалисты Центра реабилитации ластоногих, выпустив на волю последних подопечных в этом году.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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