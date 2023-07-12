Эрдоган заявил о планах лично обсудить с Путиным ситуацию с выдачей лидеров "Азова"

Встреча пройдет в августе

Президент России Владимир Путин будет в полной мере информирован относительно ситуации с выдачей Киеву командующих националистическим батальоном "Азов" (запрещенное в России украинское националистическое формирование, признано террористической организацией – прим. ред.). Об этом в ходе очередного брифинга заявил Президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Я надеюсь, что в августе у меня будет личная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Тогда мы снова обсудим эту проблему", - заявил Эрдоган, чьи слова приводит ТАСС.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что ситуация с выдачей украинским властям азовцев глобально не сказалась на взаимоотношениях между Москвой и Анкарой. По его словам, дипломатам удалось достичь нормализации российско-турецких отношений.

Он также добавил, что в ходе предстоящей встречи с российским президентом вновь запланировано обсуждение условий зерновой сделки.

В рамках продолжающихся усилий в этом направлении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявил о необходимости сохранения черноморской инициативы.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что Россия рассчитывает получить от Турции разъяснение по поводу передачи Киеву главарей группировки "Азов".

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