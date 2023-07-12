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Даниил Медведев впервые вышел в полуфинал Уимблдона

20:20
  • среда
  • 12 июля 2023

Впереди - либо первая, либо шестая ракетка мира

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира Большого шлема в британском Уимблдоне в пяти сетах взял верх над 27-летним дебютантом соревнования, представителем США Кристофером Юбэнксом.

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Матч закончился со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:5 (7:4), 6:1 в пользу россиянина. Встреча продолжалась 3 часа.

В мировом рейтинге Медведев на данный момент занимает третье место, Юбэнкс - 43-е.

Это первый выход Медведева в полуфинал Уимблдона в карьере. Прежде он не заходил дальше четвертого круга. На счету российского спортсмена - победа на US Open-2021 и два выхода в финал Australian Open (2021, 2022).

В полуфинале Уимблдона Медведев встретится либо с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом из Испании, либо с датчанином Хольгером Руне, занимающем в рейтинге шестую строчку.

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Даниил Медведев
Даниил Медведев
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