В Швеции прошла акция с сожжением устава НАТО

Изначально активисты планировали сжечь Коран

Демонстрация с сожжением устава НАТО прошла на юге Швеции без происшествий, передает издание Helsingborgs Dagblad.

Уточняется, что за происходящим наблюдали многочисленные полицейские, которые держались в стороне из-за отсутствия противоправных действий.

По данным издания, изначально организаторы акции планировали подать заявку на проведение "демонстрации с сожжением священных писаний", но в последний момент на повестке дня появились новости об одобрении Турцией присоединения к НАТО Швеции, которые и побудили активистов предать огню не Коран, а устав военно-политического блока.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские власти предпримут адекватные шаги в связи с присоединением к НАТО Швеции. По его словам, отказ Стокгольма от нейтрального статуса удивляет.

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