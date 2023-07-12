ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В уральском селе Шайдуриха пожаром охвачены уже 40 домов

21:33
  • среда
  • 12 июля 2023

Из-за сухой и ветреной погоды огонь распространяется очень быстро

В селе Шайдуриха Свердловской области огнем охвачены уже 40 домов, информация о пострадавших пока не поступала, сообщает "ТВ Центр".

В пункт временного размещения на автобусах эвакуировали местных жителей. Всего в населенном пункте постоянно проживают более 350 человек. Там находится 170 домов. По предварительным данным, очаг располагался на территории туристической базы. Она - в километре от села.

Верховой лесной пожар стремительно перебросил пламя на жилые постройки. Из-за сухой и ветреной погоды огонь распространяется очень быстро. На месте ЧП группировка пожарных увеличена до 140 человек, работает 46 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

Движение на автодороге Верхняя Пышма - Невьянск ограничено. В Невьянском городском округе ввели режим ЧС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Природный пожар перекинулся на дома
Природный пожар перекинулся на дома
Природные пожары
Природные пожары
Сотрудники МЧС тушат горящие дома
Сотрудники МЧС тушат горящие дома
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.