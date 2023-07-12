В уральском селе Шайдуриха пожаром охвачены уже 40 домов

Из-за сухой и ветреной погоды огонь распространяется очень быстро

В селе Шайдуриха Свердловской области огнем охвачены уже 40 домов, информация о пострадавших пока не поступала, сообщает "ТВ Центр".

В пункт временного размещения на автобусах эвакуировали местных жителей. Всего в населенном пункте постоянно проживают более 350 человек. Там находится 170 домов. По предварительным данным, очаг располагался на территории туристической базы. Она - в километре от села.

Верховой лесной пожар стремительно перебросил пламя на жилые постройки. Из-за сухой и ветреной погоды огонь распространяется очень быстро. На месте ЧП группировка пожарных увеличена до 140 человек, работает 46 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

Движение на автодороге Верхняя Пышма - Невьянск ограничено. В Невьянском городском округе ввели режим ЧС.

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