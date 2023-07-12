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Медведев заявил, что Россия и НАТО находятся "за гранью войны"

21:25
  • среда
  • 12 июля 2023

Альянс является полноценным участником конфликта

НАТО является полноценным участником конфронтации с Россией. Об этом написал на своей странице в Twitter заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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"НАТО и Россия находятся на грани войны, а точнее - за гранью", - написал Медведев.

Он также добавил, что в создании Совета Украина-НАТО нет никакого смысла, поскольку орган не просуществует долго из-за исчезновения одного из участников.   

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что НАТО не предоставило Киеву точной формулы вступления в альянс из-за возможности эскалации ситуации на Украине.

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