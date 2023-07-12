Президент Дуда: НАТО при необходимости перебросит 100 тысяч солдат в Польшу

Такие меры возможны лишь при условии внешней агрессии

Страны-участницы НАТО приняли план переброски 100 тысяч солдат на территорию Польши "в случае необходимости". Об этом после окончания саммита альянса в Вильнюсе заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота, на нашу территорию было бы направлено плюс-минус 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны", - заявил Дуда, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что такие меры противодействия внешней агрессии утверждены в рамках планов НАТО по обороне. По его словам, на данный момент на территории Польши находятся порядка десяти тысяч солдат военно-политического блока, большая часть из которых является военнослужащими армии США.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина станет полноправным членом НАТО через несколько лет. По его словам, точных сроков присоединения страны к альянсу нет.

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