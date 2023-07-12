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Зеленский пожаловался на Израиль из-за отказа передать системы ПВО

22:17
  • среда
  • 12 июля 2023

Киев заинтересован в нормализации отношений с Иерусалимом

Власти Израиля игнорируют просьбы украинских властей о предоставлении ВСУ систем ПВО. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Касаемо "Железного купала" и систем ПВО, которые мы хотели получить от партнеров, от Израиля. Просили в начале войны... Месяцы прошли, результата нет", - заявил Зеленский, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава киевского режима подчеркнул, что Украина заинтересована в нормализации отношений с Израилем. По его словам, украинские дипломаты продолжают работу в этом направлении.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что неопределенность западных партнеров по вопросу членства Украины в НАТО является их слабостью.

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