Зеленский пожаловался на Израиль из-за отказа передать системы ПВО

Киев заинтересован в нормализации отношений с Иерусалимом
Власти Израиля игнорируют просьбы украинских властей о предоставлении ВСУ систем ПВО. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Касаемо "Железного купала" и систем ПВО, которые мы хотели получить от партнеров, от Израиля. Просили в начале войны... Месяцы прошли, результата нет", - заявил Зеленский, чьи слова приводит РИА Новости.
При этом глава киевского режима подчеркнул, что Украина заинтересована в нормализации отношений с Израилем. По его словам, украинские дипломаты продолжают работу в этом направлении.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что неопределенность западных партнеров по вопросу членства Украины в НАТО является их слабостью.