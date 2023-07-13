Европейцы начинают уставать от лицемерия экоактивистов

Вандализм используется как способ привлечь внимание к климатической повестке

Карнавал продолжается, действующие лица те же, сюжет не меняется. Зелёная повестка высылает своих бойцов на передовую. Во имя зелёного будущего и снижения выбросов углекислого газа они способны на всё. Совершенно непонятно, как акты вандализма и осквернение памятников влияют на изменение климата, но сегодня они главные герои медиа-пространства.

Тут опростоволосилась испанская министр по проблемам климата Тереса Рибера, которая в полном согласии с климатической повесткой ехала на важную встречу на велосипеде. В сопровождении машин с мигалками. Эта демонстрация нулевых выбросов вызвала шквал насмешек. На важные встречи она летает на бизнес-джете, который, естественно, не ключевой водой заправляют. Ездит на лимузинах, совсем не на электрокарах. Но отмахать на велосипеде 100 метров перед камерами всегда готова.

Люди начинают уставать от лицемерия политиков и экоактивистов разного пошиба, которые заработали облик современных варваров, готовых испоганить всё вокруг себя, прикрываясь актуальными лозунгами. В Париже на подступах к музею Орсэ задержали экоактивистку, увидев на её футболке надпись "Just stop oil". И правильно: готовила нападение на картину Гогена. Ван Гог, Боттичелли, Вермеер, Моне - это лишь малая часть списка великих художников, картины которых были изгажены бесноватыми борцами за якобы экологию.

Ирония заключается в том, что спонсируют подобные организации в том числе люди, принадлежащие к нефтяному бизнесу. Так, одним из спонсоров пресловутой " Just stop oil" является Эйлин Гетти, внучка основателя нефтяной компании "Getty Oil". Группировка "Последнее поколение" действует во многих европейских странах, деньгами её снабжает фонд "Клаймит Емердженси", у которого есть крупные спонсоры, заказывающие музыку. И плодящие клоунов, которые в той же Германии регулярно приклеивают себя к проезжей части.

Вандализм как способ привлечь внимание к климатической повестке - так себе инициатива. Зато об этих организациях знает весь мир. Тайна за семью печатями: сколько денег заработал фонд Греты Тунберг? Хотя немецкие журналисты подсчитали: самая знаменитая, самая бесноватая экоактивистка на своих публичных истериках заработала примерно 6 миллиардов долларов.

Здесь каждое слово, каждый звук имеет свою твёрдую цену. И облик подростка с очевидным ментальным расстройством наводит на мысль, что с такой климатической повесткой в действительности всё не так, как на самом деле.

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