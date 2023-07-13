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"Никаких гарантий Киеву никто не дал": Суслов об итогах саммита НАТО

09:03
  • четверг
  • 13 июля 2023

Запад не хочет брать на себя риски

Добился ли Киев конкретных результатов? Что стоит за формулировкой "гарантии безопасности для Украины"? И на какой исход конфликта рассчитывает Запад, подталкивая Зеленского к продолжению боевых действий?

Итоги саммита НАТО Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". Новости из Вильнюса прокомментировал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Никаких гарантий Украине никто не дал. В декларации обещается начать переговоры о том, чтобы в дальнейшем договориться с Украиной о долгосрочных поставках вооружений. Вообще, когда Запад употребляет "гарантии безопасности", он лицемерит. Запад не хочет брать на себя риски", - заявил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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